Караваєв та Маліновський потролили один одного у кумедній грі: відео

Олександр Караваєв та Руслан Малиновський є близькими друзями. Вони давно знайомі, разом грали в дитячих академіях, а тепер є гравцями національної збірної України.

Футболісти взяли участь у грі на Youtube-каналі "Трендец", де вони відповіли на питання один про одного. Зокрема вони розповіли, хто любить більше спати, краще готує та швидше візьме номер у незнайомої дівчини.

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Нагадаємо, що збірна України зіграє 16 листопада зі Словаччиною в Лізі націй, а 20 листопада – товариський матч з Туреччиною.

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