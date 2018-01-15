Кардашян оголила груди заради пікантного кадру: фото
21:08, 15 січня 3151 Читать новость на русском
Світська левиця Кім Кардашян вкотре розбурхала мережу своїм відвертим знімком, де вона позує в сорочці з дуже глибоким декольте.
37-річна Кім Кардашян не соромиться своїх пишних форм, які частково принесли їй славу у всьому світі. Тому не дивно, що Кім періодично публікує на своїй сторінці в соцмережі Instagram доволі пікантні кадри.
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Кардашян опублікувала нове фото, на якому вона позує в джинсові сорочці із дуже глибоким декольте.
Джерело: 24 Канал
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