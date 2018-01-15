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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ДОЛОРЕС О'РІОРДАН НОВИНИ КРИМУ

Кардашян оголила груди заради пікантного кадру: фото

21:08, 15 січня 3151 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / gettyimages

Світська левиця Кім Кардашян вкотре розбурхала мережу своїм відвертим знімком, де вона позує в сорочці з дуже глибоким декольте.

37-річна Кім Кардашян не соромиться своїх пишних форм, які частково принесли їй славу у всьому світі. Тому не дивно, що Кім періодично публікує на своїй сторінці в соцмережі Instagram доволі пікантні кадри.

Читайте також: Кім Кардашян опублікувала інтимне фото, де вона позує в ліжку: 18+

Кардашян опублікувала нове фото, на якому вона позує в джинсові сорочці із дуже глибоким декольте.

Теги: LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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