Кардашян оголила груди заради пікантного кадру: фото

Світська левиця Кім Кардашян вкотре розбурхала мережу своїм відвертим знімком, де вона позує в сорочці з дуже глибоким декольте.

37-річна Кім Кардашян не соромиться своїх пишних форм, які частково принесли їй славу у всьому світі. Тому не дивно, що Кім періодично публікує на своїй сторінці в соцмережі Instagram доволі пікантні кадри.

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Кардашян опублікувала нове фото, на якому вона позує в джинсові сорочці із дуже глибоким декольте.