Кардашян показала, якою була її фігура у підлітковому віці: фото
Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян продемонструвала в соцмережах відео, на якому вона показує архів дитячих та юнацьких світлин.
У своєму Instagram 37-річна зірка опублікувала юнацькі фотографії з сімейного альбому. На світлинах можна побачити, як виглядала Кардашян в дитинстві та юності.
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"Як мило. Я передивляюсь усі ці мої старі фотографії, і що я хочу сказати. Я і Чікаго виглядаємо як близнюки. Це навіть не смішно", – прокоментувала свої світлини Кардашян.
Джерело: 24 Канал
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