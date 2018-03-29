Кардашян показала, якою була її фігура у підлітковому віці: фото

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян продемонструвала в соцмережах відео, на якому вона показує архів дитячих та юнацьких світлин.

У своєму Instagram 37-річна зірка опублікувала юнацькі фотографії з сімейного альбому. На світлинах можна побачити, як виглядала Кардашян в дитинстві та юності.

Читайте також: Кім Кардашян прокоментувала висміювання щодо надмірного застосування Photoshop

"Як мило. Я передивляюсь усі ці мої старі фотографії, і що я хочу сказати. Я і Чікаго виглядаємо як близнюки. Це навіть не смішно", – прокоментувала свої світлини Кардашян.