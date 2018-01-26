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Кардашян-старша опублікувала в Instagram серію пікантних фото

04:20, сьогодні 1861 Читать новость на русском
Кортні Кардашян
Кортні Кардашян / Фото з соцмереж

Старша сестра Кім Кардашян – Кортні – показала своїм прихильникам нові відверті фото з відпочинку.

На знімках, які зірка опублікувала в Instagram, Кортні позує, демонструючи принади своєї фігури.

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Фото на фоні неймовірної природи Кардашян зробила у курортній зоні у Мексиці.

guac is extra

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

mujer feliz

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

it’s the simple things

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Теги: LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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