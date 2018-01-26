Кардашян-старша опублікувала в Instagram серію пікантних фото

Старша сестра Кім Кардашян – Кортні – показала своїм прихильникам нові відверті фото з відпочинку.

На знімках, які зірка опублікувала в Instagram, Кортні позує, демонструючи принади своєї фігури.

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Фото на фоні неймовірної природи Кардашян зробила у курортній зоні у Мексиці.

guac is extra Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) Янв 24, 2018 at 1:18 PST

mujer feliz Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) Янв 25, 2018 at 2:10 PST