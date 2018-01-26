Кардашян-старша опублікувала в Instagram серію пікантних фото
04:20, сьогодні 1861 Читать новость на русском
Старша сестра Кім Кардашян – Кортні – показала своїм прихильникам нові відверті фото з відпочинку.
На знімках, які зірка опублікувала в Instagram, Кортні позує, демонструючи принади своєї фігури.
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Фото на фоні неймовірної природи Кардашян зробила у курортній зоні у Мексиці.
Джерело: 24 Канал
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