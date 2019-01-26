"Кардіфф" не платитиме гроші "Нанту" за зниклого Еміліано Салу
"Кардіфф" планує почати судовий розгляд з агентами зниклого нападника Еміліано Сали.
Сала не провів жодного матчу за "Кардіфф". Валлійський клуб затримає виплати "Нанту" до з'ясування всіх обставин зникнення 28-річного аргентинця, повідомляє The Telegraph.
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"Кардіфф" незважаючи на страховку від нещасних випадків, втратить на трансфері Еміліано Сали близько 14 мільйонів фунтів.
Також валлійський клуб має намір подати позов про халатність до агента гравця. Клуб бентежить те, що Сала перетинав Ла-Манш на одномоторному літаку Piper Malibu 1984 года, а в кріслі пілота перебувала конкретна людина, що не має ліцензії на перевезення пасажирів.
Перельоти Сали з Кардіффа в Нант і назад були організовані агентом гравця і посередником в угоді Марком Маккеєм.
Що сталося з Еміліано Сала
- Ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав літак з футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта в Кардіфф, де з місцевою командою підписав контракт.
- Пілот літака перед зникненням просив про екстрену посадку.
- Рятувальникам вдалося знайти лише уламки металу поблизу місця можливої катастрофи. Чи належать вони літаку – поки невідомо.
- У поліції назвали умови, за яких пілот та Еміліано Сала могли вижити.
- 24 січня поліція офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.
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