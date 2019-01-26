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      "Кардіфф" не платитиме гроші "Нанту" за зниклого Еміліано Салу

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      Еміліано Сала
      Еміліано Сала / Фото з відкритих джерел

      "Кардіфф" планує почати судовий розгляд з агентами зниклого нападника Еміліано Сали.

      Сала не провів жодного матчу за "Кардіфф". Валлійський клуб затримає виплати "Нанту" до з'ясування всіх обставин зникнення 28-річного аргентинця, повідомляє The Telegraph.

      Читайте також: Пошуки Еміліано Сала: що трапилося та останні новини трагедії

      "Кардіфф" незважаючи на страховку від нещасних випадків, втратить на трансфері Еміліано Сали близько 14 мільйонів фунтів.

      Також валлійський клуб має намір подати позов про халатність до агента гравця. Клуб бентежить те, що Сала перетинав Ла-Манш на одномоторному літаку Piper Malibu 1984 року, а в кріслі пілота перебувала конкретна людина, що не має ліцензії на перевезення пасажирів.

      Перельоти Сали з Кардіффа в Нант і назад були організовані агентом гравця і посередником в угоді Марком Маккеєм.

      Що сталося з Еміліано Сала

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      Теги: Футбол Спорт Пропав Еміліано Сала
      Джерело: 24 Канал
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