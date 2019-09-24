Кардинально змінити все, – Данилюк про нові плани розвитку сходу України

Східні території України, що межують із тимчасово окупованими, потребують економічного відновлення. Київ повинен максимально сфокусуватись на реформах, які необхідно там втілити.

Донбас не слід розглядати не як проблему, про це розповів секретар РНБО України Олександр Данилюк іспанській газеті El Pais.

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Він наголосив, що фінансові ресурси потрібно зосередити на сході України. Зокрема, у Маріуполі в жовтні відбудеться форум інвесторів. Данилюк зазначив, що малий і середній бізнес там недостатньо розвинений, бо "у людей немає грошей". Окрім того, у Маріуполі живе багато переселенців.

Перспективи відкриття бізнесу (у Маріуполі – 24 канал) є ризиковими у випадку, якщо передова лінія несподівано зміниться. Це примушує виїхати звідтіля якомога далі,

– пояснив Данилюк.

За його словами, особливу атмосферу Маріуполю надає ще й армія. Так, військова техніка руйнує дороги – і "немає стимулу їх будувати, якщо війна продовжуватиметься".

"Окрім того, існує вплив Росії, яка створює постійне відчуття загрози", – сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що є прихильником ідеї "кардинально змінити це все". Він пропонує нову концепцію розвитку східних регіонів, аби там "запрацювати нові лікарні та нові школи". Данилюк вважає, що "Донбас має стати обличчям реформ" у медицині та освіті.

Ми також повинні створити умови для розвитку бізнесу, розробивши відповідний пакет заходів для стимулювання малого та середнього бізнесу, передовсім, створити інфраструктуру та збудувати дороги, перенести туди „колл-центри“ як частину рішення,

– додав він.

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Водночас він сподівається на участь міжнародних організацій, також необхідно залучати й місцеві бюджети. Данилюк наголосив, що вже передав цю концепцію уряду.



Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу