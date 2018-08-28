Кардіологи розрахували оптимальний час сну

Науковці пояснили, що інтервал сну від 6 до 8 годин є опитмальним для роботи серця. Занадто довгий або занадто короткий сон підвищує ризик інсульту.

Результати дослідження було представлене на Конгресі Європейського товариства кардіологів у Мюнхені, повідомляє The Guardian.

Представники центру кардіології в Афінах проаналізували дані понад мільйона осіб.

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Наші результати показують, що занадто багато або занадто мало сну можуть мати негативні наслідки для серця

– зазначив доктор Епаймінондас Фонтас.

З його слів, ризик розвитку хвороб серця зростає на 11% у тих, хто спить менше 6 годин. А у тих, хто полюбляє поспати довше, ніж 8 годин, мають на 33% вищий ризик виникнення інсульту та розвитку ішемічної хвороби серця.

Правильний сон важливий для здорового життя

Тобто, недосипання і пересипання по-різному збільшують ризик захворювання і смерті через проблеми з серцем.

"Короткі проміжки сну навряд чи завдадуть серйозної шкоди здоров'ю, але накопичуються докази того, що слід уникати тривалого нічного сну. Правильний сон є важливою частиною здорового способу життя", – додав науковець.

Наразі Епаймінондас Фонтас та його колеги по роботі планують провести більше досліджень, щоб більш детально прояснити ситуацію.

Як відомо, сон впливає на біологічні процеси, такі як: метаболізм глюкози, артеріальний тиск і запальні процеси. Саме від цих процесів залежна серцево-судинна система.

Не варто спати менше чи більше 6-8 годин

Фото: Unsplash.

До слова, японські вчені виявили, що занадто короткий або занадто довгий сон підвищує ризик розвитку деменції і передчасної смерті у людей, які старші 60 років.

Що таке інсульт?Це гостре порушення мозкового кровообігу, що спричинює ушкодження тканин мозку і розлади його функцій. До інсультів відносять інфаркт мозку, крововилив у мозок і субарахноїдальний крововилив. Інсульт — друга за частотою причина смерті людей в усьому світі і основна причина довготривалої непрацездатності.

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