Карі Делевінь – 26: найяскравіші образи моделі-бунтарки

Знаменита британська модель та актриса Кара Делевінь святкує 26-ий день народження 12 серпня. Попри юний вік, Кара досягла небувалих висот: на її рахунку контракти з найкращими модними домами, сотні дефіле і зйомки у фільмах.

Делевінь дебютувала у великому кіно, виконавши головну роль у фантастичній стрічці "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона. А також вона знялася в "Загоні самогубців", "Анні Кареніній" та "Паперових містах".

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Модель та акторка не приховує, що вона – бісексуалка. Зірка мала тривалі стосунки зі співачкою St Vincent, а зараз їй приписують роман з донькою Майкла Джексона.

У день народження Кари ми вирішили згадати найяскравіші образи зірки, яка має вдачу справжньої бунтарки.

Кара Делевінь