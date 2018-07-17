Карибський салат з курки та солодкої кукурудзи: смачний рецепт
Спробуйте приготувати карибський салат з пряною куркою, помідорами, які додадуть кольору та салатом, який зробить страву хрусткою.
Рецепт карибського салату
Інгредієнти
120г помідорів черрі
120 г солодкої кукурудзи
1 авокадо
1 пучок салату
1 лайм
1 ст.л. олії
1 пучок зеленої цибулі
60 г редиски
Дві курячі грудки
Дрібка свіжого коріандру
Сіль, перець та інші спеції за смаком
Читайте також: Абрикосовий пиріг: три рецепти приготування запашного десерту
Рецепт приготування карибського салату з курки та кукурудзи
Покладіть курячі грудки в миску та посипте приправами, щіпкою солі і половиною столової ложки олії. Нагрійте сковороду та підсмажте курячі грудки з кожної сторони. За 5 хвилин до готовності курки додайте до неї проціджену консервовану кукурудзу. Готуйте до утворення золотистої скоринки.
Тим часом тонко наріжте цибулю і грубо наріжте коріандр та салат. Також наріжте помідори і редиску. Очистіть авокадо і тонко наріжте скибочками.
Змішайте усі овочі та додайте половину кукурудзи, заправте соком лайма та олією, а також посоліть і поперчіть.
Наріжте курячі грудки і викладіть на салат і посипте другою половиною кукурудзи.
Читайте також: Як правильно варити кукурудзу: корисні поради
Карибський салат з курки / Іndependent