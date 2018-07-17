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Карибський салат з курки та солодкої кукурудзи: смачний рецепт

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Карибський салат з курки
Карибський салат з курки / www.mainelobsternow.com

Спробуйте приготувати карибський салат з пряною куркою, помідорами, які додадуть кольору та салатом, який зробить страву хрусткою.

Рецепт карибського салату

Інгредієнти

120г помідорів черрі

120 г солодкої кукурудзи

1 авокадо

1 пучок салату

1 лайм

1 ст.л. олії

1 пучок зеленої цибулі

60 г редиски

Дві курячі грудки

Дрібка свіжого коріандру

Сіль, перець та інші спеції за смаком

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Рецепт приготування карибського салату з курки та кукурудзи

Покладіть курячі грудки в миску та посипте приправами, щіпкою солі і половиною столової ложки олії. Нагрійте сковороду та підсмажте курячі грудки з кожної сторони. За 5 хвилин до готовності курки додайте до неї проціджену консервовану кукурудзу. Готуйте до утворення золотистої скоринки.

Тим часом тонко наріжте цибулю і грубо наріжте коріандр та салат. Також наріжте помідори і редиску. Очистіть авокадо і тонко наріжте скибочками.

Змішайте усі овочі та додайте половину кукурудзи, заправте соком лайма та олією, а також посоліть і поперчіть.

Наріжте курячі грудки і викладіть на салат і посипте другою половиною кукурудзи.

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Карибський салат з курки / Іndependent

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: Іndependent
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