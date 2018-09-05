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Карл Лагерфельд представив капсульну колекцію з Puma: фото

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Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд / GettyImages

Знаменитий французький дизайнер та креативний директор модного будинку Chanel Карл Лагерфельд представив колаборацію з брендом Puma.

Про це Лагерфельд повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Капсула Karl Lagerfeld x Puma пов'язана з 50-річчям моделі кросівок Suede. Спочатку планувалося, що у ній будуть лише кросівки, однак колекція збільшилася до 13 одиниць з одягом та аксесуарами.

Для жінок Лагерфельд розробив укорочену футболку і костюм. А для чоловіків – худі, штани і футболки з логотипом. Також в капсулу увійшли рюкзаки, сумки та бейсбольні кепки.

Відомо, що колекція надійде в продаж в жовтні в магазинах Puma і Karl Lagerfeld.

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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