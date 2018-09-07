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Карла Бруні похизувалась знімком 88-річної мами в купальнику

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Карла Бруні
Карла Бруні / Instagram / @carlabruniofficial

Французька співачка та дружина екс-президента Франції Ніколя Саркозі, Карла Бруні, опублікувала в мережі фото своєї 88-річної матері. Маріза Боріні вразила своїм молодим виглядом та стрункою фігурою.

Відповідний знімок зірка оприлюднила в профілі Instagram. Карла Бруні засипала компліментами свою зіркову матусю, яку також підтримали її підписники.

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Хто ще знає дівчину, яка в 88 років була б такою ж красивою? І здогадався б хто-небудь, що цій дівчині 88 років? Те почуття, коли моя 88-річна неймовірна мама представляє фільм на кінофестивалі у Венеції, а потім вирушає плавати в Лідо,
– захоплено розповіла Карла Бруні про свою маму.


Мама Карли Бруні на острові Лідо у Венеції

І справді, італійська актриса і піаністка Маріза Боріні виглядає просто неперевершено. Незважаючи на похилий вік, мама Карли не боїться демонструвати свою фігуру в гламурному рожевому купальнику та презентувати власні творчі здобутки на Венеційському фестивалі, який зараз проходить в Італії.

 

Чим знаменита Маріза Боріні?Видатна італійська актриса отримала свою найбільшу популярність завдяки ролі в стрічці її старшої доньки Валеріїї Бруні "Легше верблюдові" у 2003 році. Незважаючи на дитинство і тривали життя в Італії, жінка була змушена переїхати до Франції, щоб уникнути пресингу комуністичного режиму в рідній країні.

Маріза була одруженою на композиторові оперної музики Альберто Бруні-Тедескі і народила від нього троє дітей, однак біологічним батьком Карли Бруні є гітарист класичної музики Мауріціо Реммет, з яким Маріза перебувала в стосунках з 1960 по 1967 рік.

Теги: LifeStyle Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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