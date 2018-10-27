Карлі Клосс вийшла заміж за Джошуа Кушнера: з'явилися нові фото з весілля

18 жовтня одна з найвідоміших моделей світу Карлі Клосс вийшла заміж за Джошуа Кушнера. Закрита весільна церемонія відбулася в Нью-Йорку, на яку запросили лише 80 гостей.

Карлі Клосс виходила заміж у розкішній сукні від Dior, яку доповнила невагомою фатою та букетом конвалій.

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Відомо, що пара пообіцяла провести святкову церемонію для великого кола близьких і друзів наступної весни. Після церемонії модель опублікувала лише одне фото, однак через півтора тижня з'явилися і нові знімки, які Карлі показала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, зіркова пара Карлі Клосс і Джошуа Кушнер почали зустрічатися близько 6 років тому. Цікаво, що чутки про планування їхнього весілля з’явились ще минулої весни. Для двох сторін пари цей шлюб стане першим. Карлі Клосс заради одруження змінила віросповідання й прийняла юдаїзм.