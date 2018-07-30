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Карлі Клосс змінила віросповідання: подробиці

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Карлі Клосс і Джошуа Кушнер
Карлі Клосс і Джошуа Кушнер / Фото з відкритих джерел

Заради одруження з Джошуа Кушнером, знаменита американська модель та колишня "ангел" Victoria’s Secret Карлі Клосс змінила віросповідання й прийняла юдаїзм.

Карлі Клосс прийняла віру свого чоловіка ще у червні до пропозиції руки і серця від коханого. Про це повідомляє видання PageSix.

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Зауважимо, що звернення до юдаїзму вимагає серйозної підготовки і піврічного навчання, а гіюр (акт перетворення неєврея в єврея) може займати кілька років. 

До слова, дочці президента США Іванці Трамп перед весіллям з братом Джошуа, Джаредом Кушнером також довелося змінити віросповідання.

Зіркова пара Карлі Клосс і Джошуа Кушнер почали зустрічатися близько 6 років тому. Цікаво, що чутки про планування їхнього весілля з’явились ще минулої весни. Для двох сторін пари цей шлюб стане першим.

Нагадаємо, герцогині Сассекській Меган Маркл довелося змінити конфесію релігії заради принца Гаррі. Аби стати дружиною принца, акторці не обов'язково офіційно змінювати віру. Проте Маркл вирішила змінити конфесію релігії, адже за її словами – це прояв поваги до королівської родини та Єлизавети II, яка очолює англіканську церкву.

Теги: LifeStyle релігія Зіркові романи Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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