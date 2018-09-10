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Карлу Лагерфельду – 85: цікаві факти про життя видатного генія моди

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Карлу Гагерфельду – 85: цікаві факти про життя
Карлу Гагерфельду – 85: цікаві факти про життя / www.gettyimages.in

Один з найвідоміших зірок модної індустрії Карл Лагерфельд сьогодні, 10 вересня, святкує своє 85-річчя. Побутує думка, що про справжній вік дизайнера ніхто не знає, але його творчий спадок фешн-світу оцінюватимуть ще багато поколінь.

Німецький та французький модельєр Карл Лагерфельд був креативним директором у багатьох будинках моди. Сьогодні ж є головним дизайнером французького бренду Chanel. Його неодноразово порівнюють з самою Коко Шанель – він такий же спраглий до своєї роботи і такий же закритий щодо особистого життя.

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Пропонуємо дізнатись декілька найцікавіших фактів з життя Карла Лагерфельда, які точно вас залишать під враженням.

• Хоч в офіційних джерелах всюди вказується, що Карл Лагерфельд народився у 1933 році, але сам дизайнер стверджує, що він з 1938-го. Причину такого викривлення віку ніде не пояснюють.


Карл Лагерфельд в молодості

• Його кар’єра у фешн-індустрії почалась ще у 12 років! Завдяки настановам матері та хорошому фінансовому стані у сім’ї вже у 14-річному віці він почав вчитися в Парижі в Школі при Синдикату високої моди. Відтоді він почав отримувати безліч нагород у різних конкурсах, представляючи стильні образи та нові аромати парфумів.

• За свою модну кар’єру епатажний Карл Лагерфельд змінив шість будинків моди, створюючи для кожного з них абсолютно різні колекції одягу. З 1983 року є незмінним художнім директором марки Chanel.


Карл Лагерфельд в молодості перед черговим показом колекції 

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• Карл Лагерфельд не курить і не вживає алкоголь. А в 2000 році він навіть написав книгу "The 3D Diet" (Designer, Doctor, Diet), у якій з власним дієтологом розробив систему схуднення.

• Особисте життя Карла завжди були заховане "за сімома замками". Єдине відомо те, що він був закоханий у Жака де Башера, з яким проживав в одному будинку. У 1989 його партнер помер від ВІЛу і відтоді дизайнер живе у розкішному маєтку сам. Він неодноразово зазначав, що секс тепер його не цікавить. Будинок в Німеччині, у якому він проживав з коханим, в червні цього року виставили на продаж.


Жак де Башера і Карл Лагерфельд

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• Окрім його видатної роботи у фешн-будинках, Карл Лагерфельд знаметий своїми неоднозначними висловлюваннями. Його гострі фрази про різні політичні явища та модну індустрії, зокрема про харасмент, досі згадують у світових ЗМІ. Карла Лагерфельда також часто засуджують за його життєві позиції та вподобання. Якщо узагальнювати, то дизайнер не любить пишнотілих жінок, невисоких чоловіків та дітей.

• У нього є домашня прислуга, яка цілодобово живе на території його апартаментів, а також дизайнер має улюблену кішку Шупетт, яка знімається для модних журналів і всюди подорожує разом з господарем.


Карл Лагерфельд з кішкою Шупетт

Теги: LifeStyle Мода Chanel
Джерело: 24 Канал
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