"Карпатам" доведеться ділити стадіон з принциповим суперником

На стадіоні "Україна", де свої домашні матчі проводять львівські "Карпати", може виступати ще один клуб чемпіонату України. ФК "Львів" готується до переїзду на нову арену.

За інформацією телеканалів "Футбол 1/2", "Львів" другу частину сезону проведе на стадіоні "Україна".

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Таким чином, клуб переїде з "Арени-Львів", де грав домашні матчі в українській Прем'єр-Лізі до зимової перерви.

Це пов'язано з проведенням заміни газону на "Арені-Львів" найближчим часом. Покриття буде замінено з натурального газону на гібридний, який буде поєднувати в собі елементи натурального і штучного покриття. Роботи почнуться на початку березня і триватимуть до вересня нинішнього року.

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