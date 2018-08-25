Карпати – Арсенал-Київ: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Першим домашнім матчем для нового тренера "Карпат" Жозе Мораіша стане протистояння проти команди італійського фахівця Фабріціо Раванеллі "Арсенал-Київ". Букмекери ж оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому матчі.

До цього матчу "Арсенал-Київ" зазнав чотири поразки, і лише у попередньому турі зіграв у нічию з "Чорноморцем", набравши перше очко в УПЛ. "Карпати" ж чотири перші тури зіграли вдома, а в попередньому – на виїзді проти чернігівської "Десни", програючи 2:0, зіграли у нічию 2:2.

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Зважаючи на це, букмекери у цьому матчі віддають перевагу саме львівській команді. На PariMatch коефіцієнт на їх перемогу 1,70. Перемога "Арсенал-Київ" оцінена в 4,80. Нічия у матчі – 3,90.

Ще менше вірять у перемогу "канонірів" у "Фаворит спорт" – 5,75 на їх перемогу. Перемога "Карпат" з тим же коефіцієнтом 1,70. Якщо команди зіграють у нічию – 3,50.

Marathon bet на "Карпати" виставив коефіцієнт 1,72. Якщо переможе "Арсенал-Київ" – 5,50. Нічия – 3,60.

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Нагадаємо, матч "Карпати" – "Арсенал-Київ" відбудеться у неділю, 26 серпня, у Львові. Початок матчу о 19:30.

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