Карпати – Арсенал-Київ: відео голів та моментів матчу

До цієї гри київський "Арсенал" не забивав більше, аніж один гол за гру. Та й загалом за перші п'ять турів він відзначився лише двічі. Та у матчі проти "Карпат" каноніри два голи забили ще до перерви.

Перший гол було забито на 26-ій хвилині. Точно зі штафного пробив Оріховський. Варто додати, що за декілька хвилин до цього Оріховський теж небезпечно пробивав по воротах "Карпат" зі штрафного, але тоді Кучинський до м'яча дотягнувся.

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Відео голу Оріховського у ворота "Карпат"

Другий гол у матчі забив Гринь. Він отримав пас від Дубінчака і точно пробив повз воротаря.

Відео голу Гриня у ворота "Карпат"

Вже по перерві "Карпати" могли скоротити відставання. Однак Карраскаль з пенальті влучив у перекладину воріт.

Відео пробиття пенальті Карраскалем у ворота "Арсенал-Київ"

Та гол "Карпати" забили. Відзначився Ербес, який розіграв стіночку з партнером та перекинув Сітала, який вийшов з воріт.

Відео голу Ербеса у ворота "Арсенал-Київ"