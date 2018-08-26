Карпати – Арсенал-Київ: відео голів та моментів матчу
До цієї гри київський "Арсенал" не забивав більше, аніж один гол за гру. Та й загалом за перші п'ять турів він відзначився лише двічі. Та у матчі проти "Карпат" каноніри два голи забили ще до перерви.
Перший гол було забито на 26-ій хвилині. Точно зі штафного пробив Оріховський. Варто додати, що за декілька хвилин до цього Оріховський теж небезпечно пробивав по воротах "Карпат" зі штрафного, але тоді Кучинський до м'яча дотягнувся.
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Відео голу Оріховського у ворота "Карпат"
Другий гол у матчі забив Гринь. Він отримав пас від Дубінчака і точно пробив повз воротаря.
Відео голу Гриня у ворота "Карпат"
Вже по перерві "Карпати" могли скоротити відставання. Однак Карраскаль з пенальті влучив у перекладину воріт.
Відео пробиття пенальті Карраскалем у ворота "Арсенал-Київ"
Та гол "Карпати" забили. Відзначився Ербес, який розіграв стіночку з партнером та перекинув Сітала, який вийшов з воріт.
Відео голу Ербеса у ворота "Арсенал-Київ"