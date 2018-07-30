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Карпати – Чорноморець: відео голу та моментів матчу

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"Карпати" виграли матч проти "Чорноморця"
"Карпати" виграли матч проти "Чорноморця" / ФК "Карпати"

У матчі другого туру УПЛ львівські "Карпати" приймали одеський "Чорноморець". матч, який попередньо мав відбутися в Одесі, перенесли до Львова через концерт Олега Винника.

Сам матч розпочався зливою, яка до 10-ої хвилини вщухла. Але поле залишилося вологим. 

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Перший раз "Карпати" забили у ворота "Чорноморця" після швидкої контратаки, але суддя скасував його через зафіксований офсайд. Але при повторі видно, що положення поза грою у Мякушка не було.

Та через декілька хвилин "Карпати" вийшли вперед". Відзначився Швед, який потужно пробив у дальній кут воріт з дванадцяти метрів.

"Чорноморець" свої моменти мав по перерві. Але реалізувати їх не зумів. Найбільш небезпечно виглядав удар захисника Рижука після розіграшу штрафного метрів з десяти вже наприкінці матчу. Але під м'яч вчасно кинувся Федецький.

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Ще до цього Мякушко міг забити свій гол у цьому матчі, але м'яч після його удару влучив у перекладину воріт.

Відео голу та моментів матчу "Карпати" – "Чорноморець"

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Теги: Новини спорту УПЛ
Джерело: 24 Канал
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