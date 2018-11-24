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      "Карпати" вдома неочікувано поступлися "Десні": відео голів

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      Карпати – Десна відео голів
      Карпати – Десна відео голів / ФК "Карпати"

      У суботу, 24 листопада, львівські "Карпати" на власному полі приймали чернігівську "Десну". Господарі поля пропустили двічі ще до перерви.

      Карпати – Десна 0:2
      Голи: Філіппов, 27, Старенький, 43
      Вилучення: Бородай, 51 (Карпати)

      Сам матч розпочався з хвилини мовчання у пам'ять про жертв Голодомору в Україні.

      "Карпати" до цього матчу два місяці грали на виїзді – п'ять матчів у чемпіонаті та один у Кубку України. Тож до повернення "зелено-білих" у Львові на стадіоні оновили табло. Та глядачів на стадіон це не привело – лише трохи більше 1300 осіб.

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      "Карпати" розпочали матч доволі жваво. Але без гостроти. Гравці "Десни" у цей час більше пристосовувалися до поля. На 12-ій хвилині команди обмінялися гострими моментами – на удар Філіппова відповів Швед. Обидва удари – повз рамку воріт.

      Та згодом Філілпов такий заб'є свій гол. У середині першого тайму він наважився на потужний удар у верхній дальній кут воріт. Удар виявився влучним, а голкіпер "Карпат" Шевченко не зреагував на нього.

      Відео голу Філіппова у ворота "Карпат"

       

      А незадовго до перерви "Карпати" пропустили вдруге. Цього разу відзначився Старенький, який вдало зіграв на добиванні.

      Відео голу Старенького у ворота "Карпат"

       

      "Карпати" ж створили декілька моментів, але проблем Пасту вони не створили.

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      У другому таймі "Карпати" залишилися у меншості – другу жовту картку отримав центральний захисник Бородай. Після цього гра перейшла під контроль "Десни". Гравці чернігівської команди не давали нічого створити попереду футболістам "Карпат". Самі ж неодноразово втікали у контратаки. Але більше забити так і не вдалося.

      "Карпати" програють п'ятий матч поспіль вдома. Вони залишаються на дев'ятому місці. Але мають 16 очок. Стільки ж у "Олімпіка", який ще не зіграв свій матч проти "Зорі".

      "Десна" ж піднялася на п'яте місце.

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Десна ФК Карпати
      Джерело: 24 Канал
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