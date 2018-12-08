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      Карпати – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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      Карпати - Динамо: де дивитися онлайн
      Карпати – Динамо дивитися онлайн / ФК "Карпати"

      У суботу, 8 грудня, львівські "Карпати" на власному полі прийматимуть київське "Динамо". Матч можна переглянути як на стадіоні, так і онлайн.

      Матч "Карпати" – "Динамо" в Україні покаже телеканал ZIK. Початок трансляції зі стадіону – о 14:00.

      Читайте також: Карпати – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

      Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт "Футбол 24". Відео голів та огляд матчу читайте на 24 Каналі.

      Нагадаємо, матч "Карпати" – "Динамо" відбудеться у суботу, 8 грудня. Початок зустрічі – о 14:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Футбол Спорт ФК Карпати УПЛ Динамо
      Джерело: 24 Канал
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