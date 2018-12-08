У суботу, 8 грудня, львівські "Карпати" на власному полі прийматимуть київське "Динамо". Матч можна переглянути як на стадіоні, так і онлайн.

Матч "Карпати" – "Динамо" в Україні покаже телеканал ZIK. Початок трансляції зі стадіону – о 14:00. Читайте також: Карпати – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт "Футбол 24". Відео голів та огляд матчу читайте на 24 Каналі. Нагадаємо, матч "Карпати" – "Динамо" відбудеться у суботу, 8 грудня. Початок зустрічі – о 14:00. Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24