Центральним матчем 18-го туру УПЛ стане гра між львівськими "Карпатами" та київським "Динамо". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому протистоянні.

Три місяці минуло з моменту попередньої зустрічі опонентів, але за цей час в станах команд відбулося чимало подій. Так, у "Карпат" зовсім недавно трапилася чергова зміна на тренерській лаві: замість Жозе Мораїша очолює львів'ян тепер Олег Бойчишин, який вже встиг взяти виїзну нічию з "Арсеналом". Для "Динамо" суботній матч не буде заключним у році, але він буде останнім, який має турнірну складову. Так вийшло, що зимувати кияни можуть поза зоною Ліги чемпіонів, і для того, щоб хоча б на добу обійти "Олександрію", їм потрібна у Львові тільки перемога.

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У PariMatch перемогу "Динамо" оцінили в 1,37. На "Карпати" приймають з коефіцієнтом 8,70. Нічия у матчі – 4,90.

Ще менше віри у перемогу "Карпат" має "Фаворит спорт". Так, перемога гостей отримала 1,32, у той час як на львів'ян приймають з коефіцієнтом 10,25. Щодо нічиєї, то вона має значення 5,00.

У Marathon bet на перемогу гостей зустрічі виставили коєфіцієнт 1,34. На перемогу "Карпат" приймають з коефіцієнтом 9,40. Якщо команди зіграють унічию – 4,85. Також в цій конторі приймають ставки на вольову перемогу команд. Такий вид перемоги "Карпатами" оцінений у 13,25, а "Динамо" – 8,70.

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Нагадаємо, що матч "Карпати" – "Динамо" відбудеться у суботу, 8 грудня. Початок матчу – о 14:00.

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