"Карпати" міг очолити зірковий український тренер

Екс-настаник ФК "Рига" Віктор Скрипник в зимове міжсезоння вів переговори з "Карпатами", проте сторони не зуміли домовитися.

Переговори з керівництвом львівського клубу тривали близько двох тижнів, повідомляє SportArena.

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Останнім клубом Скрипника була ФК "Рига", з яким він став чемпіоном Латвії. З ним контракт діяв ще рік, але українець достроково покинув клуб. Відомо, що взимку Скрипник відхилив пропозицію одного з клубів Європи. До роботи з "Ригою" 49-річний Скрипник працював тренером у "Вердері".

Зазначимо, що після від'їзду Жозе Мораїша в Корею виконуючим обов'язки головного тренера "Карпат" є Олег Бойчишин.

Нагадаємо, екс-керманич молодіжної збірної України Олександр Головко є одним з претендентів на тренерське крісло латвійської "Риги".

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