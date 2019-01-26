"Карпати" можуть заробити солідну суму на трансфері лідера команди
Керівництво аргентинського футбольного клубу "Рівер Плейт" прийняло рішення орендувати Хорхе Карраскаля у львівських "Карпат".
Аргентинці запропонують львівському клубу 500 тис. євро за оренду 20-річного колумбійця, повідомляє Lapaginamillonaria.com.
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Видання стверджує, що Карраскаль схожий за своїми якостями з Піті Мартінесом, який перейшов в італійську "Аталанту". Саме такого гравця хочуть бачити "мільйонери".
Що цікаво, на цьому тижні президент "Рівер Плейт" Родольфо Д'Онофріо категорично спростовував інтерес до Карраскаля. Схоже, що в аргентинському клубі передумали.
Хорхе Карраскаль грає за "Карпати" з літа 2017 року. За цей час він провів 38 матчів в українській Прем'єр-лізі, відзначившись 6 голами й 3 результативними передачами.
Цієї зими "Карпати" може покинути ще один лідер – Мар'ян Швед. У його послугах зацікавлений шотландський "Селтік". Вже покинув лави "левів" 20-річний Орест Лебеденко, який став гравцем іспанського клубу "Луго".
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