"Карпати" очолить черговий іспанець
Львівські "Карпати", які наприкінці листопада залишилися без головного тренера, схоже, що знайшли нового керманича. Львівський клуб очолить черговий іноземець.
За інформацією видання "Спортивка", тренерський місток "левів" довірять іспанському фахівцю. Однак ім'я потенційного тренера поки невідоме.
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Представлення нового тренера повинне відбутися протягом найближчих двох днів.
Відзначимо, що "Карпати" мають досвід співпраці з іспанськими фахівцями. Раніше клуб очолював Серхіо Наварро.
Нагадаємо, що 28 листопада Жозе Мораіш покинув львівський клуб. Корейський клуб "Чонбук Моторс" викупив контракт португальського фахівця.
Джерело: 24 Канал
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