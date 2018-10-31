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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      "Карпати" офіційно посилилися екс-гравцем "Металіста" та "Дніпра"

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      Папа Гуйє перейшов у "Карпати"
      Папа Гуйє перейшов у "Карпати"

      Сенегальський захисник Папа Гуйє поповнив склад львівських "Карпат".

      Про це львівський клуб повідомив в своєму Twitter. Терміни контракту не названі.

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      34-річний гравець раніше міг опинитися в "Динамо", проте після збору з киянами не підійшов тренеру Олександру Хацкевичу. В Україні Гуйє грав за "Волинь", "Металіст" і "Дніпро".

      Зазначимо, що "Карпати" після 13 турів займають 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 13 очок.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Карпати Динамо
      Джерело: 24 Канал
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