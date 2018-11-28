"Карпати" офіційно залишилися без головного тренера

Головний тренер "Карпат" Жозе Мораіш покинув львівський клуб.

Про намір подати у відставку він озвучив ще минулого тижня, однак, зважаючи на те, що керівництво клубу не дало на це згоду, головний тренер скористався опцією про можливість викупу власного контракту, повідомляє офіційний сайт ФК "Карпати".

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Жозе Мораіш залишає Карпати. Про намір подати у відставку він озвучив ще минулого тижня, однак, зважаючи на те, що керівництво клубу не дало на це згоду, головний тренер користається опцією про можливість викупу власного контракту. pic.twitter.com/ooS8zIgxgz — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 28 ноября 2018 г.

Зазначається, що готувати команду до останніх двох матчів УПЛ в 2018 році буде в.о. головного тренера Олег Бойчишин. Разом з ним працювати будуть Олександр Чижевський та Роман Гнатів. Примітно, що саме Бойчишина Жозе Мораїш замінив у "Карпатах".

Зазначимо, що зараз "Карпати" йдуть на 10-му місці в УПЛ, маючи 16 очок в активі. До кінця року вони мають зіграти на виїзді проти "Арсенал-Київ" (1 грудня) і прийняти вдома "Динамо" (8 грудня).

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