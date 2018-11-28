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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Карпати" офіційно залишилися без головного тренера

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      Жозе Мораіш покинув "Карпати"
      Жозе Мораіш покинув "Карпати"

      Головний тренер "Карпат" Жозе Мораіш покинув львівський клуб.

      Про намір подати у відставку він озвучив ще минулого тижня, однак, зважаючи на те, що керівництво клубу не дало на це згоду, головний тренер скористався опцією про можливість викупу власного контракту, повідомляє офіційний сайт ФК "Карпати".

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      Зазначається, що готувати команду до останніх двох матчів УПЛ в 2018 році буде в.о. головного тренера Олег Бойчишин. Разом з ним працювати будуть Олександр Чижевський та Роман Гнатів. Примітно, що саме Бойчишина Жозе Мораїш замінив у "Карпатах".

      Зазначимо, що зараз "Карпати" йдуть на 10-му місці в УПЛ, маючи 16 очок в активі. До кінця року вони мають зіграти на виїзді проти "Арсенал-Київ" (1 грудня) і прийняти вдома "Динамо" (8 грудня).

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол ФК Карпати УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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