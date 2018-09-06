"Карпати" оскаржать суддівство у матчі з "Динамо": 4 претензії львівського клубу

Львівські "Карпати" незадоволені суддівством арбітра Олександра Дердо у матчі проти "Динамо" у неділю, 2 вересня. Попри те, що львівський клуб здобув перемогу 0:2, "зелено-білі" вирішили поскаржитися на упереджене суддівство.

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У "Карпатах" наголошують на чотирьох епізодах, які можуть носити упереджений характер:

вилучення Мегреміча,

удар ліктем Кадара в обличчя Гуцуляку,

призначений штрафний за "фол" Ербеса на Шапаренку,

попередження Бурді за відмашку.

Варто відзначити, що усі вони відбулися вже у другому таймі, коли "Карпати" забили два голи у ворота "Динамо".

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"Для початку клуб надіслав до Президента ФФУ Андрія Павелка, а також до КДК ФФУ та до Комітету арбітрів ФФУ звернення, в якому наводить приклади, на нашу думку, упередженого суддівства з боку Олександра Дердо. Залежно від їхнього рішення ми будемо вже відповідно реагувати. Не виключено, що дуже агресивно. Зв'язків та ресурсів у європейському футболі у мене, повірте, вистачить", – наголошує віце-президент ФК "Карпати" Олег Смалійчук.

Відтак у клубі вимагають відмінити червону картку Аді Мегремічу, а також "встановити факт упередженого арбітражу зі сторони Олександра Дердо та застосувати до нього санкції, передбачені Дисциплінарними правилами ФФУ за вчинення ним дисциплінарного проступку"