"Карпати" продають чемпіона Естонії

Захисник львівських "Карпат" Андрій Маркович стане повноправним гравцем естонського клубу "Німме Калью".

Естонці в лютому цього року орендував карпатівця, а тепер вирішили скористатися опцією викупу футболіста, інформує сайт "левів".

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"Німме Калью" у цьому чемпіонаті став чемпіоном Естонії, на два очки випередивши найближчого переслідувача "Левадію", в якій виступали Юрій Ткачук та Роман Дебелко – теж гравці "Карпат".

Цікаво, що команда Андрія Марковича у жодному із 36 матчів не поступилася. За свою команду екс-карпатівець провів 32 поєдинки, забив один гол і віддав 7 гольових передач.

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