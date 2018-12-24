"Карпати" продають чемпіона Естонії
Захисник львівських "Карпат" Андрій Маркович стане повноправним гравцем естонського клубу "Німме Калью".
Естонці в лютому цього року орендував карпатівця, а тепер вирішили скористатися опцією викупу футболіста, інформує сайт "левів".
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"Німме Калью" у цьому чемпіонаті став чемпіоном Естонії, на два очки випередивши найближчого переслідувача "Левадію", в якій виступали Юрій Ткачук та Роман Дебелко – теж гравці "Карпат".
Цікаво, що команда Андрія Марковича у жодному із 36 матчів не поступилася. За свою команду екс-карпатівець провів 32 поєдинки, забив один гол і віддав 7 гольових передач.
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Джерело: 24 Канал
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