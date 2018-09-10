"Карпати" у товариському матчі здолали найсильніший польський клуб

Львівські Карпати на виїзді мінімально переграли польську "Лехію" в спарингу. Паузу в календарі "зелено-білі" заповнили спарингом із гданською Лехією, яка йде на першому місці у польській Екстраклясі.

На матч з поляками тренерський штаб "Карпат" випустив одразу кількох новачків. У воротах дебютував Микита Шевченко, а на вістрі діяли Крістіан Понде та Вільям де Камарго. Також слід звернути увагу на пару Кльоца та Вербного у середині поля і вихід у центрі оборони Олега Бородая.

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Єдиний м'яч у зустрічі забив новачок Карпат Крістіан Понде, реалізувавши пенальті на 23-й хвилині зустрічі.

Наступний матч "Карпати" проведуть з "Ворсклою" у рамках 8-го туру УПЛ.

Лехія – Карпати 0:1

Гол: Понде, 23

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