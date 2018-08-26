"Карпати" вдома неочікувано поступилися київському "Арсеналу"

Заключним матчем 6-го туру УПЛ стала зустріч львівських "Карпат" проти "Арсенал-Київ". До цього матчу "каноніри" мали у активі лише одне очко і два забиті голи. Після матчу у Львові – перша перемога у сезоні.

Карпати – Арсенал-Київ 1:2

Голи: Ербес, 55 – Оріховський, 27, Гринь, 40

Нереалізований пенальті: Карраскаль, 52 ("Карпати")

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На матч "Карпат" на стадіон "Україна" у Львові прийшло лише близько 1,5 тисячі осіб. Однією з причин став дощ у місті. Сама ж гра розпочалася з хвилини мовчання в пам'ять про батька капітана "Карпат" Артема Федецького. Гравець був відсутній у цьому матчі, і в центрі захисту його місце зайняв Олексій Ковтун. Гравці ж вийшли з банером "Федецький, ми з тобою".

"Карпати" вирішили захопити ініціативу, але в них мало що вдавалося. Натомість "Арсенал" більше часу грав на контратаках. І вони принесли результат. Спочатку на 16-ій хвилині вони заробили небезпечний штрафний, але Кучинський врятував після удару Оріховського. Та вже за декілька хвилин Оріховський відзначився у цьому матчі зі штрафного.

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Відповіли на це "Карпати" напівмоментом Шведа, після удару якого м'яч опустився на перекладину воріт і покинув поле. Правда там був рикошет.

А згодом "Арсенал" забив вдруге. Відзначився Гринь, який з меж штрафного майданчика пробив у дальній від Кучинського кут воріт. Варто додати, що у цьому епізоді львів'яни сигналізували про те, що Дубінчак з порушенням відібрав м'яч у гравця "Карпат". Та арбітр матчу Віктор Копієвський не лише проігнорував це, але і показав жовту картку Мегремічу. При цьому у другому таймі у схожому епізоді з моментом Лебеденка він дасть у сторону воріт "Карпат".

Вже у другому таймі "Карпати" на початку отримали можливість скоротити відставання. Шведа збили у штрафному майданчику і суддя призначив пенальті. До м'яча підійшов Карраскаль і пробив у хрестовину воріт.

Та вже за декілька хвилин "Карпатам" вдалося забити. Автором голу став Ербес, який обігрався в стіночку з партнером, пройшов захисників суперника, та перекинув Сітала, який вийшов з лінії воріт.

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У другому таймі "Карпати" додали. І окрім забитого голу мали ще одну нагоду. Та пробити Сітала з близької відстані Варгасу не вдалося.

Згодом було ще декілька моментів, та пробити вдруге Сітала "Карпатам" не вдалося. "Арсенал-Київ" здобуває першу перемогу в УПЛ. Головний тренер "канонірів" Раванеллі присвятив цю перемогу другу, в якого в цей день загинув син в автокатастрофі.