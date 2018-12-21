"Карпати" взимку відпустять двох гравців
Львівські "Карпати" вже під час найближчого зимового трансферного вікна можуть відпустити Артема Федецького та півзахисника Олега Голодюка.
Про те, що футболісти можуть покинути склад "левів", повідомляє газета "Спортивка".
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Причиною можливого розставання з 33-річним і 30-річним футболістами відповідно стане курс на омолодження складу.
У свою чергу, віце-президент львівського клубу Олег Смалійчук, за інформацією джерела, залишиться на своєму посту.
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Джерело: 24 Канал
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