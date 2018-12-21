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      "Карпати" взимку відпустять двох гравців

      170 Читать новость на русском
      Артем Федецький
      Артем Федецький / UA-Football

      Львівські "Карпати" вже під час найближчого зимового трансферного вікна можуть відпустити Артема Федецького та півзахисника Олега Голодюка.

      Про те, що футболісти можуть покинути склад "левів", повідомляє газета "Спортивка".

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      Причиною можливого розставання з 33-річним і 30-річним футболістами відповідно стане курс на омолодження складу.

      У свою чергу, віце-президент львівського клубу Олег Смалійчук, за інформацією джерела, залишиться на своєму посту.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол ФК Карпати
      Джерело: 24 Канал
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