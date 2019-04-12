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      Карпати замело снігом у середині квітня

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      Сніг у Карпатах у квітні
      Сніг у Карпатах у квітні / Чорногірський пошуково-рятувальний пост

      В українських Карпатах надалі сніжить, попри те, що зараз середина весни. Так, снігом засипало обсерваторію на горі Піп Іван.

      Вранці 12 квітня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 20 метрів. При цьому сипав сніг і навіть вирувала заметіль з вітром швидкістю 10 метрів на секунду. А температура повітря була -5 градусів.

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      Сніжна погода на горі тримається ще від зими. Тож сніг не сходив з вершини цілий березень і половину квітня.

      12 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається суттєва небезпека сходження лавин, застерегли синоптики.

      Що відомо про обсерваторію на горі Піп Іван? Це астрономічна і метеорологічна обсерваторія на вершині Піп Іван, яка також називається Білий Слон. Розташована на території Верховинського району Івано-Франківської області. Зараз обсерваторія не працює, але це найвище розташована споруда в Україні, в якій у 1938-1941 роках постійно жили і працювали люди (2028 метрів над рівнем моря). На сьогодні у приміщенні колишньої обсерваторії діє пошуково-рятувальне відділення.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Карпати Негода в Україні Погода Сніг в Україні
      Джерело: 24 канал
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