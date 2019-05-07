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      Карпати засипає снігом: яскраві фото та відео

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      Карпати у травні засипало снігом
      Карпати у травні засипало снігом / Фото із соцмереж

      Посеред травня Карпати знову засипало снігом. Зокрема, він випав на Прикарпатті у Верховинському районі. У регіоні оголошено штормове попередження.

      Так, в Укргідрометцентрі попереджали, що 7 травня в Івано-Франківській області очікується значний дощ, у горах із мокрим снігом. Разом з тим посилиться і північно-західний вітер – до 15 – 20 метрів за секунду.

      Читайте також: Європу в травні засипало снігом: вражаючі фото та відео

      Натомість у самих Карпатах синоптики прогнозують сильні заморозки у повітрі – до 0…-3 градусів, що може викликати слизькість на дорогах. Видимість на автошляхах може бути обмежена. Від сильних поривів вітру можливе падіння дерев та електроопор на проїжджі частини доріг.

      Відео, на якому видно, як Карпати засипає снігом опублікував на своїй Facebook-сторінці Іван Шкіндюк.

      Ранок 7 травня 2019 рік, Верховинський район Буковецький перевал. В горах цікаво і весело, хто не жив у горах, не зрозуміє,
      – зазначив він у дописі до відео.

      Карпати у травні засипає снігом: дивіться відео

      У соцмережах українці теж діляться неочікуваною появою снігу у травні.


      Карпати 7 травня засипало снігом

      Зазначимо, що у перші дні травня високогір'я Карпат вже засипало снігом, а температура повітря у горах навіть опускалася до 2 градусів морозу.

      Додамо також, що торік сніг у Карпатах падав навіть наприкінці червня. Тоді, зокрема, на курорті Драгобрат шар снігу досягнув кілька сантиметрів завтовшки.

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      Теги: Новини України Карпати Сніг в Україні Негода в Україні Погода
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