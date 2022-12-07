Ворог обстрілює житлові будинки, а ЗСУ – завдають втрат окупантам: карта бойових дій на 7 грудня

Російські окупанти і далі намагаються утримати тимчасово захоплені ними території. Також ворог наступає на Донбасі.

Далі можете побачити карту бойових дій. Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 7 грудня доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Ворог веде наступальні дії

На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.

ЗСУ потужно відбили атаки окупантів

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Загарбники обстрілюють Україну

За минулу добу ворог завдав 10 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області.

Яка нині ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Есмань, Павлівка, Кіндратівка, Запсілля і Миропілля на Сумщині.

На Слобожанському напрямку обстрілів з танків, мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Волохівка, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку окупанти обстріляли райони Макіївки, Площанки і Невського Луганської області та Тернів, Ямполівки і Лиману на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали населені пункти Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Ворожа артилерія та міномети стріляли по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах більш як 10 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Степове і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог обороняється, проводить посилення угруповання військ. Здійснив артилерійські обстріли районів більш як 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Антонівка, Білогрудове Херсонської області, Херсон та Миколаїв.

Карта бойових дій станом на 7 грудня

Окупанти зазнають шалених втрат

Ворог продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області. Крім того, через інформацію про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян. У місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У звʼязку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах.

Наша авіація протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу "Shahed-13", один БпЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожих безпілотники, тип яких уточнюється.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення українські воїни "закобзонили" уже близько 92 200 окупантів.