Від початку повномасштабного наступу Росії на Україну українські герої завдають ворогу колосальних втрат та звільняють рідну землю. Як виглядає карта бойових дій – дивіться у матеріалі 24 каналу.

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Ситуація на напрямках боротьби

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що на Сіверському напрямку ворог продовжує проводити заходи, щоб посилити прикриття ділянки українсько-російського кордону. Мовиться про місцевість в Брянській та Курській областях. Російські окупанти залучають до двох батальйонних тактичних груп зі складу повітряно-десантних військ своїх збройних сил.

Неспокійно й на Слобожанському напрямку. Там російські загарбники готують особовий склад для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Також ворог завдає вогневого ураження і йому вдається дистанційно мінувати місцевість на маршрутах, де можуть висуватися підрозділи наших військ.

У напрямку Харкова ворог свої основні сили зосередив на тому, щоб утримувати зайняті позиції та стримувати просування наших військ.



Карта бойових дій 27 травня / Фото Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

Зараз саме на цій території тривають найбільш запеклі бої. Ворог б'є по наших позиціях всім чим може, направив додатковий особовий склад. Але наші бійці своєю мужністю тримають позиції і роблять все можливе, щоб росіяни не пішли далі.

На Слов'янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ.

Також росіяни активно наступають на Донецькому напрямку. Продовжують вогневе ураження наших підрозділів, б'ють ракетами, перегруповують війська.

Намагаються вороги й досягти успіху на напрямку Бахмута. Мають на меті порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил.

На Лиманському напрямку ворог веде розвідку. Заручившись підтримкою артилерії, намагається закріпитись у населеному пункті Лиман.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках наші воїни відбили 12 атак ворога. Також знищили танк, п'ять артилерійських систем, п'ять одиниць бойової броньованої техніки та п'ять автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та БПЛА типу "Орлан-10".

Втрати росіян у війні проти України

Те, що російські війська зазнають великих втрат на нашій землі підтверджується з кожним днем. Вони вже перевищують їхні втрати у інших війнах, зокрема, Афганістані та Чечні. При цьому там вони воювали значно довший період часу. На 26 травня Генштаб звітував, що вдалось ліквідувати вже 29 600 росіян. Цифра невпинно наближається до 30 тисяч.

Днем раніше, 25 травня, наші воїни, які воюють за Південь, хвалилися, що загалом за день вони змогли ліквідувати в південних областях приблизно 20 солдатів ворога. Скількох ще поранили – невідомо. Також ворог втратив техніку, що не додає йому сили у війні.

Легендарна переправа у Білогорівці на Луганщині стала могилою для близько 400 тисяч російських окупантів. Ті намагались зробити переправу через річку Сіверський Донець кілька разів у одному й тому ж місці. Наші ЗСУ їх постійно розбивали. Вийшла ще одна Чорнобаївка, багато розбитої ворожої техніки.

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