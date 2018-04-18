11:44
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Де в Європі найбрудніше повітря: карта

1320 Читать новость на русском
Карта забруднення Європи вихлопними газами
Карта забруднення Європи вихлопними газами / 24 Канал

Столиця Італії Рим є одним з найзагазованіших міст Європи. У Києві ситуація з чистотою повітря трохи краща, але теж нема чим похвалитися.

Про це свідчать дані дослідження Numbeo. У базі даних про рівень життя у світі зібрана інформація про те, яку відстань люди долають щодня автомобілем, їдучи на роботу чи навчання, і скільки часу проводять у дорозі. З огляду на ці дані аналітики вирахували, скільки щорічно викидів вуглекислого газу (СО2) припадає на одного пасажира в містах світу і скільки відповідно потрібно посадити дерев, щоб компенсувати потребу в кисні.

Читайте також: Година Землі: шокуючі факти про те, як ми руйнуємо планету

У Римі щорічно в атмосферу викидається 1406 кг вуглекислого газу на одного пасажира. Відповідно на кожного пасажира потрібно посадити 16 дерев, аби покрити потребу в кисні. 37% мешканців Риму добираються на роботу чи навчання своїм автомобілем, 17% – мотоциклом, 17% – автобусом або тролейбусом, 11% – потягом або на метро. Лише 6% людей у Римі ходять на роботу пішки і 3% – їздять велосипедом. При цьому 9% жителів столиці Італії працюють з дому.

Карта забруднення повітря Європи
На кожного пасажира в Італії припадає майже півтори тонни СО2 на рік!

Серед європейських столиць найзагазованішими є також Лондон, Париж, Мадрид, Румунія, Стокгольм, Афіни й Київ. Кількість СО2 на одного пасажира в рік в українській столиці становить 1084 кг. Щоб компенсувати потребу у кисні, для кожного пасажира треба посадити 13 дерев.

Карта забруднення повітря Європи
У Києві теж не найкраща ситуація з чистотою повітря

Найзеленішими ж столицями Європи є Берн, Відень, Копенгаген, Берлін.

Карта забруднення повітря Європи
Швейцарія, Відень, Данія і Німеччина – європейські країни з найчистішим повітрям

Теги: LifeStyle Публікації Екологія Європа
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Закадрив. Як Володимир Гройсман монополізував кадрові призначення на держпідприємствах
сьогодні, 11:31 Закадрив. Як Володимир Гройсман монополізував кадрові призначення на держпідприємствах
559
Колаборанти за версією Авакова: кого зарахують до зрадників?
сьогодні, 11:02 Колаборанти за версією Авакова: кого зарахують до зрадників?
Наталія Лебідь 326
Саудівська Аравія готова відправити війська до Сирії
сьогодні, 10:55 Саудівська Аравія готова відправити війська до Сирії
354
Де в Європі найбрудніше повітря: карта
сьогодні, 10:03 Де в Європі найбрудніше повітря: карта
1320
Маленьке диво: волонтерський медичний проект відновлює ногу бійця
сьогодні, 08:48 Маленьке диво: волонтерський медичний проект відновлює ногу бійця
Народний проект 523
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук