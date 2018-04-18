Де в Європі найбрудніше повітря: карта

Столиця Італії Рим є одним з найзагазованіших міст Європи. У Києві ситуація з чистотою повітря трохи краща, але теж нема чим похвалитися.

Про це свідчать дані дослідження Numbeo. У базі даних про рівень життя у світі зібрана інформація про те, яку відстань люди долають щодня автомобілем, їдучи на роботу чи навчання, і скільки часу проводять у дорозі. З огляду на ці дані аналітики вирахували, скільки щорічно викидів вуглекислого газу (СО2) припадає на одного пасажира в містах світу і скільки відповідно потрібно посадити дерев, щоб компенсувати потребу в кисні.

Читайте також: Година Землі: шокуючі факти про те, як ми руйнуємо планету

У Римі щорічно в атмосферу викидається 1406 кг вуглекислого газу на одного пасажира. Відповідно на кожного пасажира потрібно посадити 16 дерев, аби покрити потребу в кисні. 37% мешканців Риму добираються на роботу чи навчання своїм автомобілем, 17% – мотоциклом, 17% – автобусом або тролейбусом, 11% – потягом або на метро. Лише 6% людей у Римі ходять на роботу пішки і 3% – їздять велосипедом. При цьому 9% жителів столиці Італії працюють з дому.



На кожного пасажира в Італії припадає майже півтори тонни СО2 на рік!

Серед європейських столиць найзагазованішими є також Лондон, Париж, Мадрид, Румунія, Стокгольм, Афіни й Київ. Кількість СО2 на одного пасажира в рік в українській столиці становить 1084 кг. Щоб компенсувати потребу у кисні, для кожного пасажира треба посадити 13 дерев.



У Києві теж не найкраща ситуація з чистотою повітря

Найзеленішими ж столицями Європи є Берн, Відень, Копенгаген, Берлін.



Швейцарія, Відень, Данія і Німеччина – європейські країни з найчистішим повітрям