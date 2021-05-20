Про це розповів виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов. Він це зробив у спілкуванні з журналістами 19 травня.

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Для чого потрібні ці карти

За словами Терехова, "картами харків'янина" можна буде розплачуватись за проїзд у громадському транспорті. Це необхідно, оскільки перевізники говорять, що в місті третина всіх пільгових посвідчень – підроблені.

Також карти даватимуть змогу містянам отримувати знижки на деякі послуги медустанов. Однак, про які послуги мовиться – невідомо.

У "картах харків'янина" давно назріла необхідність. Починаючи з того, що харків'яни з її допомогою зможуть безплатно проходити в зоопарк, закінчуючи урахуванням пільгового контингенту в транспорті. Подивимося, як зробити комунальні заправки, де теж можна буде розраховуватися "карткою харків'янина",

– додав Терехов.

Тимчасовий очільник міста не повідомив, коли можуть відкрити комунальні заправки. Також він не сказав, чи будуть знижки для жителів міста.

Але значно більше виконувач обов'язків мера розповів про зоопарк, реконструкцію якого закінчують у Харкові. За його словами, надалі там буде платний вхід лише для туристів. Теж Терехов зазначив, що там мають вирости нові рослини, які відповідатимуть континентам, з яких родом поневолені звірі.

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