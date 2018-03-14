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Картини Клода Моне поєднали з кадрами стрічки "Назви мене своїм ім’ям": фото

199 Читать новость на русском
Кадр з фільму
Кадр з фільму "Назви мене своїм ім’ям" / Instagram / @cmbynmonet

Знаменита кінострічка "Назви мене своїм ім’ям" режисера Луки Гуаданьїно тепер набула зовсім інших фарб та навіть значення. Тепер основні кадри фільму поєднали з картинами знаменитого художника-француза Клода Моне.

Про це пише NME.

Як відомо, роман Андре Асімана, на основі якого екранізовано однойменну кінострічку "Назви мене своїм ім’ям", використовував у своїх описах деякі картини Моне, та й сам автор книги часто надихався роботами живописця.

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Тому, невідомі творці проекту "Call Me by Monet" вирішили створити в мережі Instagram спеціальний акаунт, в якому поєднали полотна Моне та кадри фільму. Перша публікація була створена 13 лютого і лише за місяць на Instagram-сторінку підписалось майже 30 тисяч користувачів.

Що цікаво, творчість художника є і в самому фільмі – одну зі сцен навмисне знімали в тому ж місці, де Моне написав відразу кілька своїх робіт.

Нагадаємо, що фільм "Назви мене своїм ім’ям" режисера Луки Гуаданьїно у 2018 році було чотири рази номіновано на кінопремію "Оскар": за "найкращий фільм року", "найкращу чоловічу роль", "найкращий сценарій-адаптація" та "найкраща пісня". Перемогу кінострічка отримала у номінації "найкращий сценарій-адаптація".

Теги: LifeStyle Кіно Мистецтво Оскар Оскар-2018
Джерело: 24 Канал
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