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      "Картковий будинок" 6 сезон: сюжет і трейлер серіалу

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      "Картковий будинок" 6 сезон: сюжет і трейлер серіалу
      "Картковий будинок" 6 сезон: сюжет і трейлер серіалу / Netflix

      2 листопада стримінговий сервіс Netflix представить першу серію фінального сезону "Карткового будинку". Після секс-скандалу в Голлівуді творці серіалу вирішили завершити зйомки і показати останні ключові події у шостому сезоні.

      Після звинувачень у сексуальних домаганнях та згвалтуваннях головного героя серіалу "Картковий будинок" Кевіна Спейсі, компанія Netflix відсторонила актора від роботи і заявила, що випустить лише один фінальний сезон серіалу. Вперше про це стало відомо 4 грудня 2017 року. Новий прем’єрний сезон складатиметься з 8 епізодів замість традиційних 13.

      Читайте також: Останній сезон "Карткового будинку": названо дату виходу всіх серій

      Головною героїнею серіалу стала кіноактриса Робін Райт, яка раніше виконувала одну з ключових ролей в серіалі та була екранною дружиною Кевіна Спейсі – Клер Андервуд. В одному з останніх тизерів шостого сезону серіалу було показано, як творцям "Карткового будинку" вдалось прибрати Кевіна Спейсі (Френка Андервуда) зі сюжету. У серіалі герой помер і на його місце президента США заступила дружина, оскільки вона була віце-президентом.

      Серіал Картковий будинок 6 сезон
      Серіал "Картковий будинок" 6 сезон: прем'єра

      На новій посаді Клер Андервуд виконує обов'язки свого покійного чоловіка і через 100 днів звітує перед народом. Жінка оплакує Френка Андервуда і додає, що незважаючи на сімейні стосунки вона застерігає людей не вірити всьому, що він говорив протягом минулих п'яти років.

      "Картковий будинок" 6 сезон: дивитись трейлер онлайн

       

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Секс-скандал Кевін Спейсі
      Джерело: 24 Канал
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