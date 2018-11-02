"Картковий будинок" 6 сезон: сюжет і трейлер серіалу

2 листопада стримінговий сервіс Netflix представить першу серію фінального сезону "Карткового будинку". Після секс-скандалу в Голлівуді творці серіалу вирішили завершити зйомки і показати останні ключові події у шостому сезоні.

Після звинувачень у сексуальних домаганнях та згвалтуваннях головного героя серіалу "Картковий будинок" Кевіна Спейсі, компанія Netflix відсторонила актора від роботи і заявила, що випустить лише один фінальний сезон серіалу. Вперше про це стало відомо 4 грудня 2017 року. Новий прем’єрний сезон складатиметься з 8 епізодів замість традиційних 13.

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Головною героїнею серіалу стала кіноактриса Робін Райт, яка раніше виконувала одну з ключових ролей в серіалі та була екранною дружиною Кевіна Спейсі – Клер Андервуд. В одному з останніх тизерів шостого сезону серіалу було показано, як творцям "Карткового будинку" вдалось прибрати Кевіна Спейсі (Френка Андервуда) зі сюжету. У серіалі герой помер і на його місце президента США заступила дружина, оскільки вона була віце-президентом.



Серіал "Картковий будинок" 6 сезон: прем'єра

На новій посаді Клер Андервуд виконує обов'язки свого покійного чоловіка і через 100 днів звітує перед народом. Жінка оплакує Френка Андервуда і додає, що незважаючи на сімейні стосунки вона застерігає людей не вірити всьому, що він говорив протягом минулих п'яти років.

"Картковий будинок" 6 сезон: дивитись трейлер онлайн