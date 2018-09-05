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"Картковий будинок": як Кевіна Спейсі прибрали з серіалу у новому тизері

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"Картковий будинок": новий тизер
"Картковий будинок": новий тизер / Скріншот з відео

Популярний американський серіал "Картковий будинок" стрімінгової студії Netflix опублікував довгоочікуваний тизер шостого заключного сезону, в якому показав, як скандального актора Кевіна Спейсі прибрали зі стрічки.

Новий тизер з’явився на YouTube-каналі 5 вересня. У ньому показано, як актриса Робін Райт в ролі Клер Андервуд, дружина головного героя Френка Андервуда (Кевіна Спейсі), стоїть над його надгробком. На ньому написано, що це могила "46-го президента США Френсіса Андервуда".

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Дивіться трейлер нового тизеру "Карткового будинку":

 

Таким чином розробники серіалу пояснили, чому роль президента в новому сезоні дісталася саме Клер, оскільки вона була віце-президентом США у попередньому сезоні. Поряд з надгробком Френка Андервуда розміщений надгробок його батька Кальвіна Андервуда, на який в одному з епізодів серіалу головний герой справляв нужду.


Надгробок Френка Андервуда в "Картковому будинку" (ліворуч) і його батька (праворуч)

Нагадаємо, що після секс-скандалу, в який вляпався Кевін Спейсі, компанія Netflix виключила актора зі складу серіалу та заявила, що шостий сезон стане останнім в історії "Карткового будинку". Головну роль у фінальному сезоні виконала серіальна дружина Спейсі – Робін Райт. Прем’єра шостого сезону відбудеться 2 листопада 2018 року.

Теги: Кіно LifeStyle Голлівуд Секс-скандал Кевін Спейсі
Джерело: 24 Канал
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