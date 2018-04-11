Кашель? Мама первой приходит на помощь

Болеть всегда неприятно, но особенно тяжело, когда заболел ребенок. Среди многих симптомов простудных заболеваний наибольшее беспокойство вызывает кашель. Естественно, что первой тревожные симптомы простуды замечает мама.

И мама первой приходит на помощь, стараясь как можно быстрее облегчить состояние ребенка. Но бывает, что и маме сложно понять, что необходимо предпринять при кашле. Что же делать с кашлем? Прежде всего, нужно понять, что кашель может быть разным.

Есть два типа кашля: сухой и влажный. В большинстве случаев сухой кашель наблюдается при простуде в первые дни заболевания. Ребенок может также жаловаться на боли в горле, охриплость. Такой сухой кашель раздражает, мешает спать. Ребенок пытается откашляться, но приступы кашля повторяются из-за постоянного раздражения дыхательных путей при воспалении. Поэтому сухой кашель необходимо успокоить. Не подавить, а, именно, успокоить за счет уменьшения раздражения слизистой оболочки дыхательных путей. При сухом кашле следует обратить внимание на растительные препараты (исландский мох, подорожник), которые создают на поверхности дыхательных путей защитный слой, убирающий воспаление и раздражение, что и успокаивает сухой кашель.

Обратите внимание, что лекарственный препарат "Гербион" сироп исландского мха обладает четырьмя механизмами действия: успокаивает сухой кашель, оказывает антибактериальное действие, укрепляет иммунитет и снимает воспаление. "Гербион" сироп исландского мха не содержит сахар и имеет приятный лимонный вкус.

Влажный или мокрый кашель (иногда говорят продуктивный кашель) опасен тем, что в бронхах накапливается мокрота, которая мешает дышать и поддерживает воспаление. Поэтому мокроту необходимо вывести их бронхов – откашлять. Детям бывает трудно откашливать мокроту из-за слабости грудных мышц. А если мокрота густая, то и взрослому человеку нелегко с ней справиться. Помочь при влажном кашле могут отхаркивающие растительные препараты (экстракт плюща, экстракт первоцвета), которые разжижают мокроту и облегчают ее откашливание. "Гербион" сироп плюща, кроме того, что помогает откашлять мокроту, еще и облегчает дыхание за счет устранения бронхоспазма. "Гербион" сироп плюща – это растительный лекарственный препарат для помощи при острых и хронических воспалительных заболеваниях бронхов, которые сопровождаются кашлем.

Кашель – основной признак простудных заболеваний, и как бы нам не хотелось, но вылечить простуду за 2-3 дня невозможно. И кашель тоже нужно лечить на протяжении всего периода болезни, чтобы предупредить развитие осложнений. Отхаркивающие препараты рекомендовано принимать (в соответствии с инструкцией) 10 дней. Обратите внимание, что сиропы "Гербион" имеют объем 150 мл: при приеме по 5 мл 3 раза в день этого объема хватает на 10 дней лечения. Сиропы "Гербион" зарегистрированы в Украине как лекарственные препараты. Вы можете легко найти инструкцию к этим препаратам и узнать цену на сиропы "Гербион" в аптеках.

Что еще поможет при кашле:

Уберите из комнаты ковры и мягкие игрушки – на них скапливается пыль и аллергены. Они вызывает кашель, попадая на слизистые оболочки дыхательных путей во время дыхания.

Давайте ребенку теплые напитки, которые он любит. Если от воды отказывается, давайте чай, морс, натуральные соки, узвар.

Следите за влажностью в детской комнате. Мокрота становится гуще из-за сухого воздуха, что ведет к усилению кашля.

Ребенку нужно много отдыхать, нельзя дышать загрязнённым или очень холодным воздухом.

Правильный выбор лечения – это очень важный фактор предупреждения осложнений. И кашель, как один из основных симптомов простуды, также требует грамотного и продуманного подхода. Современные растительные сиропы для борьбы с сухим и влажным кашлем являются эффективными и безопасными средствами улучшения состояние больного при простуде. Сиропы "Гербион", созданные с учетом самых высоких требований к растительному сырью и условиям производства, помогут при кашле у больного ребенка или взрослого человека. "Гербион" эффективный и безопасный помощник мамы с первых дней кашля.

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