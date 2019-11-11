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      Касові апарати потрібні і для безготівкових операцій, – Верланов про зміни щодо РРО для ФОПів

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      Сергій Верланов
      Сергій Верланов / Screenshot

      Згідно з новим законодавством касові апарати потрібно застосовувати навіть тим фізичним особам, які не працюють з готівкою. Про це заявив голова Державної податкової служби України Сергій Верланов.

      Про це він зазначив в ефірі 24 каналу.

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      Верланов наголосив, що касові апарати необхідні навіть у разі перерахування з банківського на банківський рахунки.

      Стосовно третьої групи: так дійсно, на сьогодні, за тими нормами, які є у законі у разі перерахування з банківського рахунку на банківський рахунок треба застосовувати РРО,
      – розповів Верланов.

      Що таке РРО РРО – це реєстратори розрахункових операцій або ж просто – касові апарати і фіскальні реєстратори. Ці пристрої відповідають за отримання чеку після купівлі товару чи послуги. РРО потрібен для контролю фіскальними службами обороту підприємств і ФОП, які приймають оплату від населення готівкою і платіжними картами.

      Закон про касові апарати: що треба знати

      ► ВРУ 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти 1053-1 та 1073, про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами законопроєкту є нардепи від "Слуги народу".

      ► Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.

      ► Згідно з новими правилами, торговельні підприємства не мусять купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.

      ► Також документ передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.

      ► Також має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.

      Відео: голова Державної податкової служби Сергій Верланов про РРО для ФОПів

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України ФОПи Державна податкова служба Законодавство
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