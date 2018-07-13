Касові чеки можуть викликати дуже небезпечні хвороби, – вчені

Науковці зі Швеції встановили, що звичайні касові чеки можуть спровокувати появу захворювань, зокрема дуже небезпечних.

На перший погляд, такі документи є нешкідливими, проте через компоненти, які вони містять, касові чеки можуть спричинити появу онкозахворювань, пише Daily Mail.

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90% чеків містить в своєму складі бісфенол – суміш ацетону і фенолу. Ця речовина здатна проникати в кров людини та органи.

Навіть попри те, що концентрація бісфенолу невелика, він становить загрозу для людини, особливо тоді, коли людина часто контактує з чеками.

Вчені попереджують, що бісфенол нерідко стає причиною зривів вагітностей та хвороб немовлят.

До захворювань, які можуть виникнути через контакт з чеками, можна віднести дисфункції репродуктивної системи, склероз, а також рак молочних залоз і шкіри.

До слова, деякі продукти здатні боротися з багатьма захворюваннями, особливо з раком, тому їх потрібно регулярно вживати.