Касові збори "Світу Юрського періоду 2" сягнули 1 мільярда доларів

Американський фантастичний фільм "Світу Юрського періоду 2" режисера Хуана Антоніо Байона, який місяць тому вийшов у світовий прокат зібрав понад один мільярд доларів.

Про це повідомляють на Variety.

В ніч на суботу 7 липня п'ята картина франшизи "Парк Юрського періоду" увійшла в групу найбільших касових стрічок світу, подолавши рубіж в 1 мільярд доларів. Якщо бути точнішим, то за підсумками усіх касових зборів у світі прокат картини зібрав понад 1,7 мільярдів доларів.

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В результаті нова картина кіностудії Universal Pictures стала 35 за рахунком у світовому кінематографі, яка зуміла досягти таких касових зборів. Цей рейтинг поки досі очолює фільм "Аватар" (2009) кінокомпанії 20th Century Fox з показником 2,787 мільярдів доларів.

Щодо 2018 року, то фільм "Світу Юрського періоду 2" розташований на третій сходинці за розмірами касових зборів. Цьогорічний рейтинг очолює стрічка "Месники: Війна нескінченності" виробництва кіностудії Marvel Studios –2,037 мільярдів доларів. Другу позицію зайняв фільм того ж кіновсесвіту Marvel – "Чорна Пантера" з 1,346 мільярдів доларів.

В підсумку, франшиза "Парк Юрського періоду", основоположником якої став режисер Стівен Спілберг, вже принесла компанії Universal 4,7 мільярдів доларів лише від продажу квитків. Світова прем’єра "Світу Юрського періоду 2" відбулась 6 червня 2018 року, а в Україні – 7 червня.

"Світ Юрського періоду 2": дивитись трейлер фільму онлайн