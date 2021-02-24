З рюкзаком і бульбулятором: у катакомбах Одеси знайшли скелет людини – фото 18+

У катакомбах під бульваром Жванецького в Одесі знайшли рештки чоловіка, який зник 6 років тому. Скелет виявив місцевий дослідник катакомб та повідомив про це у відповідні органи.

Інформацією про жахливу знахідку поділились підписники спільноти "Одеса как она есть". Поряд із тілом знайшли рюкзак і бульбулятор, читачі спільноти припускають, що це скелет чоловіка, який зник 6 років тому.

До теми На Одещині затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві вчительки Алли Кубякіної