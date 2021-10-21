Каталась на гойдалці: у Кривому Розі на 4-річну дівчинку впало дерево
Джерело:інстаграм "Х**вый Кривбасс"
У Кривому Розі на маленьку дівчинку впала гілка дерева. У цей момент 4-річна дитина була на гойдалці на дитячому майданчику.
Це сталось у Металургійному районі Кривого Рогу, на вулиці Степана Тільги. Батьки викликали "швидку", дівчинка була у свідомості.
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У якому стані дитина
Дівчинку забрали до 8 дитячої лікарні. Про це розповіла речниця Криворізької поліції Оксана Лєсонєн, повідомляє ТСН. Попередньо відомо, що у дитини струс головного мозку та тупа травма живота.
Комунальники омолоджували дерева
Очевидці розповіли, що раніше комунальні служби проводили омолоджування дерев на території дитячого майданчика.
Тепер обставини з'ясовують.
Схожий випадок у Кременчуці
У дитячому садку в Кременчуці 21 жовтня дерево впало на дитячий майданчик. Воно травмувало двох дітей та виховательку. Малечу забрали до лікарні.Зверніть увагу! Рятувальники попереджали про рвучкий вітер в Україні. Тому радять утриматися від прогулянок у парках, де є високі старі дерева, а також не залишати авто поблизу них.