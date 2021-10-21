Каталась на гойдалці: у Кривому Розі на 4-річну дівчинку впало дерево

У Кривому Розі на маленьку дівчинку впала гілка дерева. У цей момент 4-річна дитина була на гойдалці на дитячому майданчику.

Це сталось у Металургійному районі Кривого Рогу, на вулиці Степана Тільги. Батьки викликали "швидку", дівчинка була у свідомості.

До теми У дитсадку на Полтавщині дерево впало на дітей

У якому стані дитина

Дівчинку забрали до 8 дитячої лікарні. Про це розповіла речниця Криворізької поліції Оксана Лєсонєн, повідомляє ТСН. Попередньо відомо, що у дитини струс головного мозку та тупа травма живота.

Комунальники омолоджували дерева

Очевидці розповіли, що раніше комунальні служби проводили омолоджування дерев на території дитячого майданчика.

Тепер обставини з'ясовують.

Схожий випадок у Кременчуці

У дитячому садку в Кременчуці 21 жовтня дерево впало на дитячий майданчик. Воно травмувало двох дітей та виховательку. Малечу забрали до лікарні.