Катастрофа Ан-26: один із курсантів врятувався дивом – перед зльотом його не допустили на літак
Літак Ан-26Ш під час навчального польоту розбився, що призвело до трагедії – з 27 людей, які були на борту, 25 загинули (за даними Офісу Генпрокурора), ще 2 у важкому стані в лікарні.
Летіти цим Ан-26Ш мали 28 людей – 7 членів екіпажу та 21 курсант. Але одного з них не допустили до польоту. Командування повітряних сил ЗСУ розповіло про це на своїй сторінці у фейсбуці.
Зверніть увагу Військовий літак розбився під Чугуєвим: попередня причина катастрофи
"Щодо катастрофи Ан-26Ш на Харківщині: на борту літака перебували не 28, а 27 людей", – запевнили у ЗСУ.
Курсант Харченко Олександр Володимирович в останній момент не полетів – його не допустили,
– мовиться у повідомленні.
Раніше під час брифінгу голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що на борту Ан-26 летіли курсанти другого та четвертого курсів.
Коротко про трагедію під Чугуєвом
- Трагедія сталася приблизно о 20:50 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту в Чугуєві.
- Літак АН-26, що належить ЗСУ, розбився та згорів. 25 людей загинули, 2 вдалося вижити.
- Загалом на борту було 27 людей – 7 військових льотчиків та 20 курсантів Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.
- За попередніми даними, причиною катастрофи могла бути відмова одного із двигунів літака.
Відео 24 каналу з місця катастрофи: