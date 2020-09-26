Літак Ан-26Ш під час навчального польоту розбився, що призвело до трагедії – з 27 людей, які були на борту, 25 загинули (за даними Офісу Генпрокурора), ще 2 у важкому стані в лікарні.

Летіти цим Ан-26Ш мали 28 людей – 7 членів екіпажу та 21 курсант. Але одного з них не допустили до польоту. Командування повітряних сил ЗСУ розповіло про це на своїй сторінці у фейсбуці.

Зверніть увагу Військовий літак розбився під Чугуєвим: попередня причина катастрофи

"Щодо катастрофи Ан-26Ш на Харківщині: на борту літака перебували не 28, а 27 людей", – запевнили у ЗСУ.

Курсант Харченко Олександр Володимирович в останній момент не полетів – його не допустили,

– мовиться у повідомленні.

Раніше під час брифінгу голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що на борту Ан-26 летіли курсанти другого та четвертого курсів.

Коротко про трагедію під Чугуєвом

Трагедія сталася приблизно о 20:50 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту в Чугуєві.

Літак АН-26, що належить ЗСУ, розбився та згорів. 25 людей загинули, 2 вдалося вижити.

Загалом на борту було 27 людей – 7 військових льотчиків та 20 курсантів Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

За попередніми даними, причиною катастрофи могла бути відмова одного із двигунів літака.