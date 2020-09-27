Курсанта В'ячеслава Золочевського, який 25 вересня вижив у авіакатастрофі біля Чугуєва, від смерті врятував збіг обставин. На щастя, його прикрили від вогню уламки фюзеляжу.

Як вижив курсант

Слідчі Державного бюро розслідувань допитали курсанта. Цю інформацію наразі не розголошують. Однак голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, як хлопцю вдалося вижити під час авіакатастрофи, повідомляє Укрінформ.

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Він додатково повідомив, що вцілів, бо перебував у певній "капсулі" з фюзеляжу, частиною літака прикрило, і тому вогонь не дістав його. Він прийшов до тями і зміг покинути літак, який палав,

– переповів слова хлопця Кучер.

Крім того, начальник військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун зазначив, що Золочевському надають всю необхідну допомогу.

"Добу він провів із позитивною динамікою, температури немає, показники в нормі. Зробили перев'язку, рани загоюються. Ведеться комплексна робота, з ним працюють травматолог, хірург, нейрохірург, терапевт, психіатр, психолог", – додав Хорошун.

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