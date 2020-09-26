Один із курсантів, який вижив унаслідок авіакатастрофи військового літака АН-26, помер у лікарні 26 вересня. На місці трагедії перебувають його родичі.

Інформацію про смерть курсанта підтвердила речниця міської ради Харкова Ольга Мірошниченко. Також про це повідомляє пресцентр ДСНС. Важливо Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: все, що відомо – фото, відео Що відомо про смерть одного з курсантів, які вижили в катастрофі Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що один із двох курсантів, який вижив, перебував "на межі життя і смерті", оскільки опіки складали 90%.

Натомість глава Харківської ОДА Олексій Кучер зазначив, що хлопець був родом з Львівщини. Зверніть увагу! Інший курсант, який вижив під час падіння літака, перебуває у військовому госпіталі в місті Чугуєві. Його стан не критичний. Що відомо про загиблих в авіакатастрофі біля Чугуєва На борту літака Ан-26, який надвечір 25 вересня розбився неподалік міста Чугуєва на Харківщині, перебували 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та семеро офіцерів. Ще одного курсанта не допустили до польоту.

Унаслідок аварії щонайменше 23 людини загинули. Рятувальники продовжують пошуки ще трьох людей на місці трагедії. 26 вересня оголосили днем жалоби за загиблими на Харківщині та у Львові. Авіакатастрофа АН-26 біля Чугуєва: ймовірні причини Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ – Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.

За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

За попередньою оцінкою фахівців, в літаку Ан-26 в Чугуєві відмовив датчик у двигуні, але не сам двигун. Літак зачепився за землю, впав і загорівся.